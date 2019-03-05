2019-03-05T17:31:54+03:00
Общество

Алексей Силанов не успел поймать калининградца, выбрасывавшего автомобильные шины в «кеску»

По словам мэра, он заметил инцидент, но просто был далеко
Иван МАРКОВ
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Во вторник 5 марта во время оперативного совещания в мэрии Калининграда вновь обсуждалась тема автомобильных покрышек, которые горожане продолжают приносить на контейнерные площадки. Глава города Алексей Силанов заявил, что сам лично стал свидетелем подобной сцены, но сделать замечание не успел.

- Я, к сожалению, несколько дней назад не успел, был на достаточно далеком расстоянии и видел, как молодой человек подъехал и выбросил возле «кесок» 4 шины, которые, в принципе, перевозчики не обязаны увозить на утилизацию. Опять мы вынуждены ездить по городу и это собирать, чтобы Калининград не превратился в заваленный шинами муниципалитет.

Одной из проблем, мешающих разрешению вопроса с цивилизованной утилизацией покрышек, Силанов назвал культуру быта калининградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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