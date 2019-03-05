2019-03-05T17:59:54+03:00
Общество

В Калининграде появятся платные туалеты в парках и рекреационных зонах

Все эти туалеты будут стационарными
Иван МАРКОВ
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Туалеты в парке Победы, которые так и не были запущеныТуалеты в парке Победы, которые так и не были запущеныФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты напомнили главе города Алексею Силанову, что состояние туалетных кабинок, расставленных по городу, оставляет желать лучшего. Также представители прессы напомнили, что предшественник Силанова, Александр Ярошук, пообещал не ставить стационарные туалеты, несмотря на то, что они стоят по всей Европе.

- В рамках реконструкции Нижнего озера будут оборудованы туалеты с двух сторон, - ответил мэр. - В этом году туалеты будут установлены во всех парках: в Южном, Макс-Ашманн парке, Теодора Кроне и в парке Гагарина.

Также Силанов добавил, что сейчас прорабатывается вопрос установки стационарных туалетов на Летнем озере. По словам мэра, все эти туалеты будут платными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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