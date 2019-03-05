В Калининграде хотят построить суперсовременный медицинский центр за 250 млн долларов

СЕГОДНЯ 19:06 2019-03-05T19:06:04+03:00

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В Калининграде во вторник был подписан меморандум о сотрудничестве в реализации проекта строительства высокотехнологичного многопрофильного медицинского центра. Как сообщили в региональном правительстве, подписи под документом поставили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор японской компании Craig Trust Japan Кидо Акира и президент компании «АВТОТОР Холдинг Инвест» Валерий Серов.

Отмечается, что новый объект общей площадью в 78 тысяч квадратных метров планируется возвести в Калининграде. Его особенностью станет применение современных японских методик медицинской диагностики. Стоимость проекта, включая оборудование, оценивается в 250 миллионов долларов. Инвестиции в полном объеме привлекает компания Craig Trust Japan. Власти региона с «АВТОТОР Холдингом» обеспечивают инженерную и транспортную инфраструктуру.

По мнению японских инвесторов, первый проект Craig Trust Japan в Калининграде может привлечь внимание других японских инвесторов к региону.

– Сейчас мы проводим подробные консультации о проекте с заинтересованными сторонами и приглашаем калининградскую делегацию на встречу в июле этого года с Японской федерацией экономических организаций – Кейданрэн, - сказал Кидо Акира.

ИСТОЧНИК KP.RU