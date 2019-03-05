2019-03-05T19:36:52+03:00
Происшествия

В Черняховске после починки водопровода случился еще один прорыв – целый район сидит без воды

«Водоканал» обещает все отремонтировать к 20:00
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Черняховске во вторник 5 марта случился прорыв водопровода в районе дома №11 по улице Лермонтова, о чем сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

- Аварийные работы были немедленно начаты работниками «Водоканала» и к 16:00 завершены, - поясняет пресс-служба. - Однако после того, как было подано рабочее давление, произошел еще один порыв водопровода на улице Горького.

Администрация обращается к жителям района поселка имени Кирова отнестись к происшествию и вынужденной остановке водоснабжения с пониманием.

- Сейчас подача воды прекращена практически во всем поселке, - добавляет пресс-служба. - Идут аварийные работы, которые должны завершиться к 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде для съемок второго сезона «Преступления» ищут дублера для Дарьи Мороз
Главный архитектор Калининграда: Иногда стены с закрашенными граффити выглядят хуже, чем с незакрашенными
Ботанический сад в Калининграде изменил режим работы
В Калининграде ревнивец ударил ножом подругу
В Калининграде хотят построить суперсовременный медицинский центр за 250 млн долларов
В Калининградской области клещи проснулись раньше срока
В Калининграде появятся платные туалеты в парках и рекреационных зонах
Алексей Силанов не успел поймать калининградца, выбрасывавшего автомобильные шины в «кеску»
Министр здравоохранения прокомментировал смерть школьницы из Гусева
В мэрии Калининграда появятся новый главный эколог и начальник управления озеленения
Мэр Калининграда: О реконструкции площади Василевского я узнал из «Комсомольской правды»
Под Калининградом полицейский крышевал нелегального янтарщика и вымогал деньги у бизнесмена
На судне «Витязь» откроется каюта Миклухо-Маклая
Калининградец выиграл международный турнир по спортивной борьбе
Председателя горсовета Калининграда возмутили «плямбы» на дорогах
Ураганный ветер повалил в Калининграде три дерева, обесточены 650 фонарей
Калининградцам расскажут о влиянии модерна на архитектуру
В Калининграде ветер сдул куски штукатурки с дома, пробило крышу автомобиля
Молодая калининградка обворовала салон сотовой связи, где трудилась продавцом
В Центральном районе Калининграда ночью горел строящийся дом
В Калининградской области за неделю госпитализировали 64 человека с гриппом
Под Калининградом джип врезался в дерево: погиб пассажир
Возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего малыша в больнице Калининграда