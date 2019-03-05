В Черняховске после починки водопровода случился еще один прорыв – целый район сидит без воды

СЕГОДНЯ 19:36 2019-03-05T19:36:52+03:00

«Водоканал» обещает все отремонтировать к 20:00

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В Черняховске во вторник 5 марта случился прорыв водопровода в районе дома №11 по улице Лермонтова, о чем сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

- Аварийные работы были немедленно начаты работниками «Водоканала» и к 16:00 завершены, - поясняет пресс-служба. - Однако после того, как было подано рабочее давление, произошел еще один порыв водопровода на улице Горького.

Администрация обращается к жителям района поселка имени Кирова отнестись к происшествию и вынужденной остановке водоснабжения с пониманием.

- Сейчас подача воды прекращена практически во всем поселке, - добавляет пресс-служба. - Идут аварийные работы, которые должны завершиться к 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU