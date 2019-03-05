В Калининграде ревнивец ударил ножом подругу

СЕГОДНЯ 20:01 2019-03-05T20:02:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде во время семейного конфликта мужчина в порыве приступа ревности избил сожительницу. Инцидент случился во вторник 5 марта на улице Одесской. Ревнивцу этого показалось мало – он вывел даму на улицу и нанес кухонным ножом удар в область груди.

Информацию об этом получили военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии. Прибыв на место, они задержали мужчину.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, перед госпитализацией потерпевшая сообщила о том, что в доме остался грудной ребенок. Малыша доставили в Калининградскую городскую больницу.

Злоумышленник же отправился в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU