Ботанический сад в Калининграде изменил режим работы
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Ботанический сад БФУ имени Канта изменил режим работы – увеличена продолжительность работы на час.
Как сообщает пресс-служба БФУ, в марте касса будет работать ежедневно с 10.00 до 17.00, а время посещений будет увеличено до 18:00.
Продажа билетов и вход на территорию сада прекращается за час до закрытия сада.
Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду зацвели не только подснежники, но и боднантенская калина.
ИСТОЧНИК KP.RU