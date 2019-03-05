Ботанический сад в Калининграде изменил режим работы

СЕГОДНЯ 20:12 2019-03-05T20:12:04+03:00

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Ботанический сад БФУ имени Канта изменил режим работы – увеличена продолжительность работы на час.

Как сообщает пресс-служба БФУ, в марте касса будет работать ежедневно с 10.00 до 17.00, а время посещений будет увеличено до 18:00.

Продажа билетов и вход на территорию сада прекращается за час до закрытия сада.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду зацвели не только подснежники, но и боднантенская калина.

ИСТОЧНИК KP.RU