2019-03-05T20:19:33+03:00
Общество

Главный архитектор Калининграда: Иногда стены с закрашенными граффити выглядят хуже, чем с незакрашенными

По словам Андрея Анисимова, коммунальщики пока не научились подбирать цвет краски к фасадам домов
Иван МАРКОВ
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Борьба коммунальщиков с граффити в КалининградеБорьба коммунальщиков с граффити в КалининградеФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 5 марта на оперативном совещании в мэрии Калининграда неожиданно поднялся вопрос о качестве выполнения работ коммунальщиков по закрашиванию граффити. Главный архитектор города Андрей Анисимов заметил, что иногда стена с граффити выглядит не хуже, чем стена закрашенная коммунальщиками.

- Когда у нас производится закраска граффити и вандальных изображений, необходимо как минимум цвет этой краски сочетать с той информацией, которая задан ау нас в паспорте фасада и с качеством существующей отделки, - заявил Анисимов, - потому что бывают случаи, когда закрашенное место выглядит хуже, чем стена с граффити.

Когда чиновники начали рассматривать фотографии закрашенных стен, мэр Алексей Силанов увидел, что серую стену с граффити покрыли яркой голубой краской. Похоже, такие перемены на фоне мрачных панельных домов мэру понравились.

- Было серо, а теперь хоть что-то светлое появилось, - возразил Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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