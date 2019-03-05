Главный архитектор Калининграда: Иногда стены с закрашенными граффити выглядят хуже, чем с незакрашенными
Во вторник 5 марта на оперативном совещании в мэрии Калининграда неожиданно поднялся вопрос о качестве выполнения работ коммунальщиков по закрашиванию граффити. Главный архитектор города Андрей Анисимов заметил, что иногда стена с граффити выглядит не хуже, чем стена закрашенная коммунальщиками.
- Когда у нас производится закраска граффити и вандальных изображений, необходимо как минимум цвет этой краски сочетать с той информацией, которая задан ау нас в паспорте фасада и с качеством существующей отделки, - заявил Анисимов, - потому что бывают случаи, когда закрашенное место выглядит хуже, чем стена с граффити.
Когда чиновники начали рассматривать фотографии закрашенных стен, мэр Алексей Силанов увидел, что серую стену с граффити покрыли яркой голубой краской. Похоже, такие перемены на фоне мрачных панельных домов мэру понравились.
- Было серо, а теперь хоть что-то светлое появилось, - возразил Силанов.
ИСТОЧНИК KP.RU