2019-03-05T20:28:52+03:00
Звезды

В Калининграде для съемок второго сезона «Преступления» ищут дублера для Дарьи Мороз

Александр КАТЕРУША
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Дарья Мороз.Дарья Мороз.Фото: vk.com
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В Калининграде для съемок второго сезона сериала «Преступление» с Павлом Прилучным ищут актеров.

На этот раз киношники приглашают на съемки дублера актрисы Дарьи Мороз, девушку с очень короткой стрижкой. Требования по росту – 170-174 см, сообщается в ВК в группе «Съемки в кино Калининград». Обещают хорошую оплату, но сколько – не уточняется.

Киносмены пройдут 6 и 7 марта.

Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного фильма речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки, которое было в итоге раскрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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