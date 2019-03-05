В Калининграде для съемок второго сезона «Преступления» ищут дублера для Дарьи Мороз
В Калининграде для съемок второго сезона сериала «Преступление» с Павлом Прилучным ищут актеров.
На этот раз киношники приглашают на съемки дублера актрисы Дарьи Мороз, девушку с очень короткой стрижкой. Требования по росту – 170-174 см, сообщается в ВК в группе «Съемки в кино Калининград». Обещают хорошую оплату, но сколько – не уточняется.
Киносмены пройдут 6 и 7 марта.
Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного фильма речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки, которое было в итоге раскрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU