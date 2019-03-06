В Калининграде из-за пожара в подъезде эвакуировали 20 жильцов многожтажки

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-06T08:48:55+03:00

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Пожар случился во вторник 5 марта. На часах было 13.46, когда очевидцы сообщили о возгорании в подъезде жилого многоэтажного дома на улице батальной в Калининграде.

В девятиэтажке на первом этаже горел электрический щит. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, общий коридор первого этажа и лестничный пролет на второй этаж закопчены.

Сотрудниками пожарной охраны было спасено два человека. Также было принято решение об эвакуации 20 жильцов. Люди смогли вернуться в свои квартиры, когда пожар был потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU