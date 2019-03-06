В поезде Калининград-Москва обнаружили тайник с янтарем на 2,5 млн рублей
В Калининградской области перекрыли очередной канал контрабанды янтаря. Камень таможенники обнаружили в почтовом вагоне пассажирского фирменного поезда «Янтарь» сообщением Калининград-Москва.
Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает что речь идет о крупной партии янтаря-сырца и полуфабрикатов из янтаря общим весом более 24 кг. Минералы крупных и средних фракций были спрятаны в металлическом ящике, который находился в транзитной кладовой вагона.
По оценке эксперта стоимость этого янтаря составляет почти 2,5 млн рублей.
Владельцем нелегального товара оказался начальник почтового вагона, который признался, что умышленно спрятал четыре пакета с янтарем, зная об ограничениях.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU