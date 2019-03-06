Корабли и подводные лодки: В Калининграде снимут фильм о военно-морском флоте
Масштабный проект запускают 19 марта
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области производители кино объявили о запуске масштабного проекта. Съемки фильма «Андреевский флаг» о российской армии и военно-морском флоте стартуют 19 марта. Информация об этом появилась в группе в ВК «Съемки в кино в Калининграде».
«Ожидаются очень интересные съемки с использованием военно-морских кораблей, подводных лодок и прочих радостей армейского бытия!» - говорится в сообщении.
Калининградцев приглашают участвовать в съемках, заявки уже принимают в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU