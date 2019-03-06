2019-03-06T10:42:38+03:00
Спорт

Лучница из Калининграда выиграла серебро и бронзу чемпионата Европы

Соревнования проводили в Турции
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:

Турецкий город Самсун принял чемпионат Европы по стрельбе из блочного и классического лука, собрав 244 спортсмена из 25 стран. Отрадно, что одним из медалистов турнира стала чемпионка мира из Калининграда Наталья Авдеева, выступавшая в составе сборной России.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, она стала третьей в личном зачете и поспособствовала победе россиянок в командном первенстве.

Интересно, что в командном турнире российское трио квалифицировалось с первого места сразу в финал, где наши девушки победили итальянок.

В минспорта отмечают, что наша сборная стала в Турции лучшей, завоевав 13 медалей, в том числе четыре золотых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24