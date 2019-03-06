Под Янтарным автомобиль «Мицубиси» врезался в дерево, пострадал водитель

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-06T11:04:48+03:00

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В минувшую среду ДТП случилось под Янтарным на дороге «Переславское-Круглово». 51-летний мужчина на автомобиле марки «Мицубиси» ехал в сторону Круглово.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, водитель на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU