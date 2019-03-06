Под Янтарным автомобиль «Мицубиси» врезался в дерево, пострадал водитель
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувшую среду ДТП случилось под Янтарным на дороге «Переславское-Круглово». 51-летний мужчина на автомобиле марки «Мицубиси» ехал в сторону Круглово.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, водитель на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU