2019-03-06T11:48:32+03:00
Дом. Семья

В Ботаническом саду в Калининграде расцвела пальма

Александр КАТЕРУША
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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Европейская пальма расцвела в оранжерее Ботанического сада БФУ имени канта. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Расцвела европейская пальма. Хамеропс приземистый выдерживает мороз до -10 градусов», - говорят в ботсаду.

Увидеть растение можно в оранжерее.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду зацвели не только подснежники, но и боднантенская калина.

Напомним, Ботанический сад БФУ имени Канта изменил режим работы – увеличена продолжительность работы на час. В марте касса будет работать ежедневно с 10.00 до 17.00, а время посещений будет увеличено до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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