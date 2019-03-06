В Калининграде обнаружено 2700 незаконных построек, которые предстоит снести за муниципальный счет

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-06T12:25:20+03:00

По словам руководителя комитета муниципального контроля, многие пользователи просто не заявляют на них свои права

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Во вторник 5 марта на оперативном совещании в мэрии Калининграда глава города Алексей Силанов узнал от руководителя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева, что снос незаконных построек в Калининграде осуществляется за счет муниципального бюджета.

- У нас на сегодняшний день в перечне объектов, имеющих признаки самовольно возведенных капитальных строений и сооружений, числится порядка 2700 объектов, подлежащих сносу за счет средств муниципального бюджета, - заявил Чернышев. - Соответственно, на этот год у нас порядка 1,3 миллиона рублей предусмотрено на мероприятия по сносу.

Помимо этого перечня, по словам Чернышева, есть еще один перечень объектов, подлежащих сносу, в котором на сегодняшний день 81 объект.

- А тот, кто незаконно все это установил, он что, никакой при этом ответственности не несет, кроме того, что теряет этот объект? – удивился Силанов.

Чернышев ответил утвердительно, сообщив, что многие пользователи этих незаконных объектов просто не заявляют на них права.

ИСТОЧНИК KP.RU