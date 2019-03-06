2019-03-06T13:01:07+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали банду домушников

У злоумышленников изъяли похищенную валюту и драгоценности
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде задержана преступная группа, которая специализировалась на квартирных кражах. Злоумышленники действовали осторожно и почти не оставляли следов. Пока один подбирал ключ к входной двери, остальные следили за обстановкой и предупреждали подельника об опасности по радиосвязи.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, кражи совершали днем, пока хозяева квартир были на работе.

Сообщается, что силовую поддержку полицейским оказали бойцы СОБРа Управления Росгвардии по Калининградской области.

Преступников задержали по горячим следам. У домушников изъяли похищенную валюту с драгоценностями, документы, набор инструментов для вскрытия замков, две рации, фонарик, перчатки.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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