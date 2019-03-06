Драмтеатр отправил в Минск три еврофуры с декорациями

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-06T13:36:05+03:00

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Уже 15 марта калининградская драма откроет гастроли на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. 11 спектаклей заранее отправили через две границы. Костюмы, реквизит и декорации – все до мелочей - сфотографировали, описали и загрузили в новенькие кофры.

19 транспортировочных шкафов в числе нового оборудования приобретено на средства региональной программы Года театра в России. Они выполнены по современным стандартам в московской специализированной театральной фирме.

«Мы серьезно готовимся к белорусским гастролям: решили все проблемы с таможней и позаботились о современной упаковке грузов, - говорит худрук драмтеатра Михаил Андреев. - Легкие, практичные, новые кофры облегчат труд наших монтировщиков. Они и выглядят стильно, а это работает на имидж нашего театра и региона».

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ИСТОЧНИК KP.RU