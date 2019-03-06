С территории стройки у Летнего озера в Калининграде украли инструменты

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-06T13:48:14+03:00

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Инцидент случился еще в конце 2018 года, но известно о нем стало сейчас. С заявлением о краже в полицию обратился генеральный директор строительной компании, которая занимается работами на территории Летнего озера. Оттуда и пропали дорогие инструменты.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что был задержан подозреваемый - ранее судимый 24-летний калининградец. Полицейским мужчина сообщил, что, воспользовавшись невнимательностью строителей, он зашел на стройплощадку, откуда и похитил агрегат для трамбовки и бензопилу. Сумма ущерба составила больше 51 тыс рублей.

Злоумышленник признался, что похищенное быстро продал, а деньги потратил.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU