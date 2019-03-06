В Калининградском зоопарке родились детеныши балтийского тюленя

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-06T16:15:30+03:00

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В зоопарке Калининграда родились два детеныша балтийского тюленя. 27 февраля родила самка по кличке Найда, 2 марта – Килька. Как сообщает пресс-служба зоопарка, пол новорожденных пока неизвестен. Зоологи отмечают, что состояние матерей и потомства хорошее.

Грудное вскармливание продлится до трех недель. Ожидается, что тюлени удвоят и даже утроят свой вес с 15-20 кг до 40-50 кг.

Матери и детёныши содержатся совместно в бассейне Скалы ластоногих. Объект временно закрыт для доступа постелей во избежание стресса для животных.

Предполагается, что подросших детёнышей выпустят в естественную среду обитания – Балтийское море.

ИСТОЧНИК KP.RU