В Калининградском зоопарке родились детеныши балтийского тюленя
В зоопарке Калининграда родились два детеныша балтийского тюленя. 27 февраля родила самка по кличке Найда, 2 марта – Килька. Как сообщает пресс-служба зоопарка, пол новорожденных пока неизвестен. Зоологи отмечают, что состояние матерей и потомства хорошее.
Грудное вскармливание продлится до трех недель. Ожидается, что тюлени удвоят и даже утроят свой вес с 15-20 кг до 40-50 кг.
Матери и детёныши содержатся совместно в бассейне Скалы ластоногих. Объект временно закрыт для доступа постелей во избежание стресса для животных.
Предполагается, что подросших детёнышей выпустят в естественную среду обитания – Балтийское море.
ИСТОЧНИК KP.RU