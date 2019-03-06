В Калининграде запустили в эксплуатацию Прегольскую ТЭС

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-06T16:32:27+03:00

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В среду, 6 марта, в Калининграде запустили в эксплуатацию Прегольскую тепловую электростанцию (ТЭС). На церемонии присутствовал вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

Прегольская ТЭС имеет мощность 455,2 МВт. Она построена для реализации проекта по энергобезопасности региона, по которому до 2021 года требуется ввести в эксплуатацию четыре электростанции суммарной мощностью 1 ГВт. Две из них - Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске начали работать в марте 2018 года. Также ведется строительство Приморской ТЭС, первый блок которой планируется запустить до конца 2019 года.

Строительство Прегольской ТЭС велось с июля 2016 года.Тепловая электростанция состоит из четырех парогазовых блоков, предпоследний из которых удалось запустить на два месяца раньше срока.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ввод в эксплуатацию трех тепловых электростанций в Калининградской области позволил окончательно решить вопрос энергобезопасности региона.

ИСТОЧНИК KP.RU