Под Варшавой построят самый глубокий в мире бассейн

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-06T17:01:07+03:00

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В 50 километрах от Варшавы, в польском городе Мщонув, построят самый глубокий бассейн в мире, который побьет текущий рекорд на 5 метров. Об этом в среду сообщил сайт польского культурного центра в Калининграде.

- Бассейн под названием DeepSpot будет доступен уже этой осенью, - сообщает портал. - Автором проекта является компания-создатель сверхпопулярных туннелей FlySpot, которые имитируют прыжок с парашютом в аэродинамической трубе.

Разработчики проекта говорят, что глубина нового бассейна составит 45 метров, и в него смогут погружаться как профессиональные дайверы, так и любители.

Чтобы наполнить новый бассейн, понадобится 8 тысяч кубометров воды. Такой объем воды нужен для заполнения 27 бассейнов длиной в 25 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU