Под Варшавой построят самый глубокий в мире бассейн
В 50 километрах от Варшавы, в польском городе Мщонув, построят самый глубокий бассейн в мире, который побьет текущий рекорд на 5 метров. Об этом в среду сообщил сайт польского культурного центра в Калининграде.
- Бассейн под названием DeepSpot будет доступен уже этой осенью, - сообщает портал. - Автором проекта является компания-создатель сверхпопулярных туннелей FlySpot, которые имитируют прыжок с парашютом в аэродинамической трубе.
Разработчики проекта говорят, что глубина нового бассейна составит 45 метров, и в него смогут погружаться как профессиональные дайверы, так и любители.
Чтобы наполнить новый бассейн, понадобится 8 тысяч кубометров воды. Такой объем воды нужен для заполнения 27 бассейнов длиной в 25 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU