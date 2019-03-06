В Озерском районе горел дом, погиб мужчина

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-06T17:36:40+03:00

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Утром в четверг 6 марта пожарные по тревоге выезжали в поселок Львовское Озерского района. В 07:48 поступил тревожный сигнал – в одноэтажном жилом доме на двенадцать квартир горело одно из жилых помещений.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в квартире выгорело две комнаты. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

В результате пожара погиб 65-летний мужчина. Причину пожара предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU