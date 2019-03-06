В Озерском районе горел дом, погиб мужчина
ЧП случилось в поселке Львовское
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Утром в четверг 6 марта пожарные по тревоге выезжали в поселок Львовское Озерского района. В 07:48 поступил тревожный сигнал – в одноэтажном жилом доме на двенадцать квартир горело одно из жилых помещений.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в квартире выгорело две комнаты. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
В результате пожара погиб 65-летний мужчина. Причину пожара предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU