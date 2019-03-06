В Калининграде пройдет мастер-класс семи скандинавских фотографов

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-06T17:44:41+03:00

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На площадке арт-пространства «Ворота» (ул. Литовский вал, 61) 4 апреля в 19:00 пройдет международный мастер-класс «Next to You» для фотографов, организуемый Северным Журналистским Центром при поддержке Совета Министров Северных Стран и Датской школы медиа и журналистики.

В мастер-классе, целью которого является налаживание отношений между Россией и Северными странами, примут участие четырнадцать фотографов: семь из Скандинавии и семь из Северо-Западного региона России. Российские участники в этом году будут снимать свои проекты в Рейкьявике, а участники из Северных стран - в Калининграде.

Перед запуском проекта его участники расскажут о своих идеях, над которыми хотели бы работать в регионе. Во время встречи в «Воротах» своим опытом поделятся Эмилия Кангаслуома из Финляндии, Сине Фюглестег Люксенгард и Адриан Орн Йохансен из Норвегии, Мариеке Тимм и Петтер Трэнс из Швеции, а также Каспер Пальснов и Тобиас Николай из Дании. Также они расскажут о процессе непрерывной учебы и преодолении трудностей, с которыми они часто сталкиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU