2019-03-06T18:55:44+03:00
Общество

В Калининграде отремонтируют тротуары на трех улицах Центрального района

На эти цели из бюджетов двух уровней были дополнительно выделены 130 миллионов рублей
Иван МАРКОВ
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На ремонт тротуаров дополнительно выделили 130 миллионов рублейНа ремонт тротуаров дополнительно выделили 130 миллионов рублейФото: Иван МАРКОВ
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В среду 6 марта председатель горсовета Андрей Кропоткин заявил, что за последние три года на Красной и Комсомольской улицах Калининграда были приведены в порядок фасады домов, но тротуары на них не ремонтировались десятилетиями. В связи с этим правительство области выделило дополнительные средства на эти цели, а мэрия поучаствовала в софинансировании проекта.

- В Калининграде очень требуется ремонт тротуаров, и было выделено дополнительно 100 миллионов, из городского бюджета мы также выделили 30 миллионов на эти тротуары, - заявил Кропоткин. - Итого получилось 130 миллионов. В них будет входить ремонт таких улиц как Леонова, Красной и Комсомольской.

По словам Кропоткина, 10 из указанных 130 миллионов будет потрачено на освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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