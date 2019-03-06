2019-03-06T19:25:36+03:00
Общество

Мэрия Калининграда получила 1,5 миллиарда рублей на решение городских проблем

Самая крупная сумма будет потрачена на строительство дороги от Большой Окружной улицы до улицы Лукашова
Иван МАРКОВ
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В среду 6 марта на заседании горсовета было принято решение об изменении бюджета Калининграда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. За счет помощи из бюджета правительства области размере 1, 495 миллиарда рублей, а также благодаря экономии прошлого года (547,7 миллионов рублей) город сможет решить ряд своих проблем в следующих направлениях:

- 263,3 млн. рублей, пойдет на строительство дороги от Большой Окружной до улицы Лукашова;

- 592,3 млн. рублей - на муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» (в частности, 31,5 млн. будет направлено на капремонт подъездной дороги к детскому саду по ул. Аксакова);

- Также дополнительные средства будут выделены на ремонт тротуаров в микрорайоне Прегольском, проспекте Победы, ул. Судостроительной, Ялтинской, Тургенева, Интернациональной. Будет профинансировано завершение работ на Муромской, Нарвской, Пролетарской, Черняховского.

- Дотации будут выделены на строительство пешеходного моста через Преголю (в районе спорткомплекса «Юность»).

Также планируется приобрести и установить 30 остановочных павильонов, светофор на перекрестке ул. Каштановая аллея и Маршала Борзова; отремонтировать ограждение возле Королевских ворот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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