2019-03-06T19:42:44+03:00
Общество

В калининградской исправительной колонии заключенные спели друг для друга в честь 8 марта

За организованную концертную программу осужденные женщины угостили мужчин пирогами
Иван МАРКОВ
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Один из подготовленных номеровОдин из подготовленных номеровФото: УФСИН по Калининградской области
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В исправительной колонии №13, расположенной в поселке Славяновка Калининградской области, заключенные мужчины подготовили для осужденных женщин из ИК-4 концертную программу в честь приближающегося Международного женского дня.

- Артисты мужской колонии строгого режима представили вокальные, инструментальные, юмористические номера и даже выступления в оригинальном жанре, - сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области. - В этот день в актовом зале женской исправительной колонии звучали композиции о любви, авторские песни, исполнялись народные танцы и разыгрывались театральные сценки.

Осужденные женщины, как добавляют в пресс-службе, по традиции ответили поздравляющим их мужчинам своими творческими номерами и поблагодарили за концертную программу изготовленными в учреждении пирогами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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