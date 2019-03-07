Мэр Калининграда: С нелегальной торговлей цветами на улицах бороться не будем

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-07T10:14:11+03:00

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В четверг 7 марта в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» мэр города Алексей Силанов заявил, что очень надеется на недавно созданный комитет муниципального контроля, так как ему предстоит бороться в том числе с нелегальной торговлей на улицах Калининграда. Правда, по словам Силанова, будут делаться и исключения.

- Вчера мы видели и сегодня видим на улицах города большое количество цветов. И это радует, потому что все-таки праздник наших любимых женщин, но не совсем приятно, когда вдоль того же Ленинского проспекта тротуары заставлены несанкционированной торговлей продуктами питания, постельным бельем, непонятно, какого качества парфюмерией и так далее. Поэтому работа с несанкционированной торговлей и борьба с ней будет вестись. С цветами бороться не будем, потому что это все-таки праздник, и надо все-таки доставить женщинам удовольствие получить цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU