В Зеленоградском районе обнаружили 16 снарядов времен войны

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-07T10:26:48+03:00

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На опасную находку наткнулись жители поселка Зеленый Гай Зеленоградского района. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Калининградской области, нелалеко от населенного пункта было обнаружено сразу 16 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Оперативно вызвали взрывотехников, снаряды вывезли на полигон и обезвредили. Никто не пострадал.

Кроме того, в минувшие сутки боеприпас времен войны был найден и в поселке Мечниково Балтийского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU