2019-03-07T10:31:29+03:00
Общество

Алексей Силанов объяснил, почему в центре Калининграда появляется высотная застройка

По словам мэра города, благодаря этому Калининград остается на передовых позициях по вводу жилья в эксплуатацию
Иван МАРКОВ
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В четверг 7 марта в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» у мэра города Алексея Силанова один из слушателей спросил, зачем в центре Калининграда нужна высотная застройка. По мнению слушателя, она «уродует город».

- В чем-то могу согласиться, в чем-то есть определенная возможность для дискуссии, - ответил Силанов. – Сегодня Калининград входит в число городов Российской Федерации, занимающих передовые позиции по строительству и вводу жилья в эксплуатацию, что нас тоже не может не радовать. Здесь есть несколько проблем, которые вы озвучили: это этажность и отставание в развитии социальной и транспортной инфраструктуры в районах массовой застройки.

Далее мэр плавно ушел от ответа на вопрос по поводу этажности, сообщив, что «жизнь идет, город будет развиваться и строиться, несомненно». При этом Силанов пообещал, что власти постараются снабжать жилую застройку социальной инфраструктурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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