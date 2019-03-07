Над Балтийским морем перехвачен самолет-разведчик ВВС США

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-07T10:33:01+03:00

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В Минобороны России заявили, что накануне над Балтийским морем был перехвачен самолет-разведчик ВВС США RC-135. Перехват был осуществлен при приближении к территории России истребителем Су-27.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135", - цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

После удаления иностранного самолета от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU