2019-03-07T10:51:14+03:00
Общество

Мэр Калининграда: Город частично оплатит строительство моста у гостиницы «Ластадие»

По словам Силанова, застройщик еще не закончил проектирование переправы
Иван МАРКОВ
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Эскиз проекта моста у гостиницы "Ластадие"Эскиз проекта моста у гостиницы "Ластадие"Фото: предоставлено застройщиком
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В четверг 7 марта в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» у мэра города Алексея Силанова спросили, почему мост через Преголю у гостиницы «Ластадие» будет строиться за бюджетный счет, а не за счет застройщика, как это анонсировалось ранее.

- Сейчас застройщик занимается проектированием, - ответил Силанов. - По итогам проектирования мы будем рассматривать вопрос. Естественно, в строительство моста будут вложены средства застройщика (прежде всего, в проектирование). Частично эти работы будет софинансировать муниципалитет.

Напомним, летом прошлого года губернатор Антон Алиханов сообщил, что инвестор, построивший гостиницу «Ластадие», облагородил гораздо большую территорию набережной, чем планировалось, и готов потратить на мост не больше 20 миллионов рублей. Остальные средства, по словам губернатора, потратит городской и областной бюджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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