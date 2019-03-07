2019-03-07T11:07:45+03:00
Общество

Калининградке Богдане Осиповой грозит в США 83 года тюрьмы

Нашу землячку американский суд признал виновной в похищении собственных детей
Кирилл Алексеев
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Богдана Осипова с детьми.Богдана Осипова с детьми.
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Накануне в американском городке Уичито (штат Канзас) состоялось судебное заседание по делу россиянки Богданы Осиповой, которую обвиняют в похищении собственных детей, вывозе их за пределы США и вымогательстве. Как сообщает агентство ТАСС, присяжные признали нашу землячку виновной по трем из пяти предъявляемых пунктов обвинения. Теперь ей может грозить 83 лет тюрьмы.

Напомним, 15 лет назад калининградка Богдана Осипова уехала в США по студенческой программе. В Америке она дважды вышла замуж, вторым избранником оказался бывший военнослужащий Патрик Мобли. После разладов в семье (есть мнение, что Мобли избивал супругу) Богдана вернулась в Россию, забрав детей. Муж обвинил ее в похищении детей, а также вымогательстве денег. В прошлом году Богдану Осипову задержали в США и отправили под арест.

Добавим, что сейчас все дети находятся у опекуна (тети Богданы) в Калининградской области.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Калининградке грозит в США 83 года тюрьмы за «похищение собственных детей» и «вымогательство»

Богдана Осипова уехала из Калининграда в Америку 15 лет назад по студенческой программе. Там она вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, однако брак вскоре распался. Второй раз женщина вышла замуж спустя 10 лет, в 2013-м. Новым избранником стал бывший военнослужащий Патрик Мобли. От него Богдана родила двух девочек (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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