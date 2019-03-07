Силанов о ситуации с Двухъярусным мостом: Больше мы сориентированы на строительство нового моста

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-07T12:00:16+03:00

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В четверг 7 марта в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» у мэра города Алексея Силанова спросили, что власти решили по вопросу с Двухъярусным мостом.

- Сейчас идет разработка строительства нового путепровода, - ответил мэр. - По существованию нынешнего моста дискуссия длится уже давно. Что-то в этом есть и историческое, что-то там уже сегодняшнего времени, какие-то определенные элементы. Пока на сегодня мы, следуя вопросам обеспечения безопасности, сориентированы на строительство моста, разработку документации по которому ведется (то есть нового - Ред.). Ну, а дальше будем анализировать ситуацию с учетом того, что сегодня так беспокоит население города.

Напомним, в начале февраля этого года председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин заявил, что Двухъярусный мост необходимо снести, так как «его параметры не отвечает нормативам».

ИСТОЧНИК KP.RU