В драке возле кафе на Комсомольской калининградцу сломали руку

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-07T11:32:23+03:00

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В полицию обратился 40-летний житель Калининграда, который сообщил, что в драке, случившейся возле кафе на улице Комсомольской, его противник нанес ему серьезные травмы. После драки калининградец попал в больницу с переломом предплечья.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, участковые оперативно разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель, ранее не судимый. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Драчуну грозит лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU