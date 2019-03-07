2019-03-07T11:46:24+03:00
Общество

Калининградцы пожаловались мэру, что скидываются на грейдер для выравнивания дороги на окраине города

Алексей Силанов пообещал помочь после корректировки бюджета в мае этого года
Иван МАРКОВ
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В четверг 7 марта в эфир программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» дозвонился житель 3-й Большой Окружной улицы, соединяющей улицу Горького и Северную гору, который пожаловался мэру города Алексею Силанову на состояние этой улицы.

- Мы за свой счет скидываемся на грейдер, чтобы можно было ее выровнять. Ездить невозможно, ходить невозможно, света нет. Обещаний сделать эту дорогу в этом году тоже нет, - сообщил радиослушатель.

Мэр города пообещал дать поручение комиссии по развитию дорожно-транспортного комплекса, чтобы ее сотрудники «подняли всю переписку и все обещания, данные по этой дороге».

- Мы уже где-то в мае будем проводить корректировку бюджета и посмотрим, как будет складываться ситуация, чтобы эту проблему решать, - ответил Силанов. – Если уж даются обещания, надо следить за тем, чтобы они исполнялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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