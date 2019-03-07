На пр. Победы в Калининграде сбили 11-летнего мальчика
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду в Калининградской области сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на проспекте Победы в Калининграде 61-летний водитель «Рено» сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходного переходу. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Вечером на федеральной трассе в районе Гвардейска под колеса «Фольксвагена» попал 39-летний мужчина, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU