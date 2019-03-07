На пр. Победы в Калининграде сбили 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-07T12:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду в Калининградской области сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на проспекте Победы в Калининграде 61-летний водитель «Рено» сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходного переходу. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Вечером на федеральной трассе в районе Гвардейска под колеса «Фольксвагена» попал 39-летний мужчина, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU