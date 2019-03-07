В Калининграде осудили директора транспортной компании за дачу взятки таможеннику
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили директора транспортной компании за дачу взятки таможеннику. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного следственного управления СК на транспорте.
Бизнесмен передал таможенному инспектору 30 тысяч рублей за содействие в беспрепятственном проезде через границу грузовика, который перевозил негабаритный груз.
Гурьевский районный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU