В Черняховске пенсионерке грозит 3 года за незаконную торговлю сигаретами

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-07T12:55:33+03:00

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В Черняховске выявили пенсионерку, которая незаконно продавала сигареты на территории центрального рынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

60-летняя женщина торговала сигаретами без акцизных марок на улице Садовой. У нее изъяли 1821 пачку сигарет.

На пенсионерку завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере» Ей грозит лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU