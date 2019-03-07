В Черняховске пенсионерке грозит 3 года за незаконную торговлю сигаретами
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В Черняховске выявили пенсионерку, которая незаконно продавала сигареты на территории центрального рынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
60-летняя женщина торговала сигаретами без акцизных марок на улице Садовой. У нее изъяли 1821 пачку сигарет.
На пенсионерку завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере» Ей грозит лишения свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU