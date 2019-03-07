2019-03-07T12:55:33+03:00
Общество

В Черняховске пенсионерке грозит 3 года за незаконную торговлю сигаретами

Виктор Сергеев
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В Черняховске выявили пенсионерку, которая незаконно продавала сигареты на территории центрального рынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

60-летняя женщина торговала сигаретами без акцизных марок на улице Садовой. У нее изъяли 1821 пачку сигарет.

На пенсионерку завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере» Ей грозит лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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