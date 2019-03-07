В больнице Пионерского 17 малышам ввели просроченную вакцину

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-07T14:02:39+03:00

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Скандал в городской больнице Пионерского. Светлогорская межрайонная прокуратура выявила, что 17 детям в возрасте от года до трех лет была введена коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакцина с истекшим сроком годности. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В сообщении отмечается, что материалы проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья несовершеннолетних медицинскими работниками больницы Пионерского, направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU