В больнице Пионерского 17 малышам ввели просроченную вакцину
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Скандал в городской больнице Пионерского. Светлогорская межрайонная прокуратура выявила, что 17 детям в возрасте от года до трех лет была введена коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакцина с истекшим сроком годности. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
В сообщении отмечается, что материалы проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья несовершеннолетних медицинскими работниками больницы Пионерского, направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
ИСТОЧНИК KP.RU