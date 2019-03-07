Алексей Силанов: Среднюю скорость автотранспорта снижать в Калининграде не будем
В четверг 7 марта в эфир программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» дозвонился житель города, который попросил мэра города Алексея Силанова принять меры по ограничению средней скорости на улицах Калининграда.
- Есть моменты, которые требуют, несомненно, обсуждения на комиссии по безопасности дорожного движения. Мы зачастую выносим вопросы, связанные, в том числе, с ограничением скорости, и в этом получаем поддержку соответствующих наших служб, обеспечивающих безопасность. Если есть какие-то конкретные вопросы по конкретным улицам, мы готовы их рассмотреть на комиссии.
Что касается ограничения скорости в целом по городу, то тут мэр засомневался.
- Не все автомобилисты будут с этим подходом согласны, - заявил Силанов.
ИСТОЧНИК KP.RU