2019-03-07T14:20:24+03:00
Общество

Алексей Силанов: Среднюю скорость автотранспорта снижать в Калининграде не будем

По словам мэра города, «с этим подходом не все автомобилисты будут согласны»
Иван МАРКОВ
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В четверг 7 марта в эфир программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» дозвонился житель города, который попросил мэра города Алексея Силанова принять меры по ограничению средней скорости на улицах Калининграда.

- Есть моменты, которые требуют, несомненно, обсуждения на комиссии по безопасности дорожного движения. Мы зачастую выносим вопросы, связанные, в том числе, с ограничением скорости, и в этом получаем поддержку соответствующих наших служб, обеспечивающих безопасность. Если есть какие-то конкретные вопросы по конкретным улицам, мы готовы их рассмотреть на комиссии.

Что касается ограничения скорости в целом по городу, то тут мэр засомневался.

- Не все автомобилисты будут с этим подходом согласны, - заявил Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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