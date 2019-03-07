Мэр Калининграда сравнил кучи грязи на обочинах дорог с кротовьими горками

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-07T14:24:13+03:00

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В четверг 7 марта в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» мэр города Алексей Силанов сообщил, что калининградцы не должны пугаться куч сметенной грязи и мусора на обочинах дорог.

- Сегодня ехал с утра рано по городу, смотрю, а у нас на обочинах такие большие холмики, как будто кроты их нарыли, - пошутил Силанов. - На самом деле, службы активно работают, сметают сейчас песок, который активно использовался в январе для подсыпки. Следом пойдет машина-пылесос и будет все это убирать.

В свою очередь, один из слушателей спросил у мэра, зачем зимой сыпать на улицы столько песка, если в Калининграде не такой уж сильный гололед.

- Вы знаете, у нас есть не очень красивая статистика и по травмам, поэтому очень сложно сопоставлять количество песка, используемого для обработки тротуаров и дорог, и эту статистику, - ответил Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU