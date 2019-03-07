2019-03-07T14:24:13+03:00
Общество

Мэр Калининграда сравнил кучи грязи на обочинах дорог с кротовьими горками

По словам Алексея Силанова, через несколько дней они исчезнут
Иван МАРКОВ
Поделиться:
"Кротовьи горки" на калининградских улицах"Кротовьи горки" на калининградских улицахФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В четверг 7 марта в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» мэр города Алексей Силанов сообщил, что калининградцы не должны пугаться куч сметенной грязи и мусора на обочинах дорог.

- Сегодня ехал с утра рано по городу, смотрю, а у нас на обочинах такие большие холмики, как будто кроты их нарыли, - пошутил Силанов. - На самом деле, службы активно работают, сметают сейчас песок, который активно использовался в январе для подсыпки. Следом пойдет машина-пылесос и будет все это убирать.

В свою очередь, один из слушателей спросил у мэра, зачем зимой сыпать на улицы столько песка, если в Калининграде не такой уж сильный гололед.

- Вы знаете, у нас есть не очень красивая статистика и по травмам, поэтому очень сложно сопоставлять количество песка, используемого для обработки тротуаров и дорог, и эту статистику, - ответил Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде обработают от клещей 400 гектаров скверов
Алексей Силанов: Среднюю скорость автотранспорта снижать в Калининграде не будем
В больнице Пионерского 17 малышам ввели просроченную вакцину
В Черняховске пенсионерке грозит 3 года за незаконную торговлю сигаретами
В Калининграде осудили директора транспортной компании за дачу взятки таможеннику
В Калининграде от клещей обработают более 400 гектаров зеленых зон
На пр. Победы в Калининграде сбили 11-летнего мальчика
Калининградцы пожаловались мэру, что скидываются на грейдер для выравнивания дороги на окраине города
В драке возле кафе на Комсомольской калининградцу сломали руку
Силанов о ситуации с Двухъярусным мостом: Больше мы сориентированы на строительство нового моста
Калининградке Богдане Осиповой грозит в США 83 года тюрьмы
Мэр Калининграда: Город частично оплатит строительство моста у гостиницы «Ластадие»
Над Балтийским морем перехвачен самолет-разведчик ВВС США
Алексей Силанов объяснил, почему в центре Калининграда появляется высотная застройка
В Зеленоградском районе обнаружили 16 снарядов времен войны
Мэр Калининграда: С нелегальной торговлей цветами на улицах бороться не будем
В калининградской исправительной колонии заключенные спели друг для друга в честь 8 марта
Мэрия Калининграда получила 1,5 миллиарда рублей на решение городских проблем