2019-03-07T14:38:24+03:00
Общество

В Калининграде обработают от клещей 400 гектаров скверов

Также в городских зеленых зонах пройдут мероприятия по уничтожению крыс
Иван МАРКОВ
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В Калининграде 18 марта подведут итоги открытого аукциона по отбору подрядной организации, которая займется акарицидной обработкой и дератизацией скверов и зеленых зон Калининграда.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году от клещей будет обработано 400 га скверов, парков и зеленых зон. Также работы по дератизации выполнят на 223 гектарах городской территории. На эти цели в бюджете предусмотрено 2,4 млн рублей.

Оба вида обработки проведут в два этапа: весной и осенью. Такая работа организована в соответствии с предписанием ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Калининградской области», сроки обработки также установили по рекомендации указанного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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