2019-03-07T17:52:22+03:00
Происшествия

В Калининграде на 8 марта объявлено штормовое предупреждение

Ветер в порывах будет достигать 24 метров в секунду
Иван МАРКОВ
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Поваленные воскресным штормом деревьяПоваленные воскресным штормом деревьяФото: Иван МАРКОВ
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Только-только коммунальщики убрали поваленные в ночь с воскресенья на понедельник деревья, а в Калининградской области снова объявлено штормовое предупреждение.

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций города Калининграда» предупреждает жителей города, что в пятницу 8 марта днем, по сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, а вечером скорость ветра местами поднимется до 22-24 м/с.

Населению рекомендуется при усилении ветра плотно закрыть окна и двери с наветренной стороны зданий, а при вынужденном пребывании под открытым небом: необходимо находиться в отдалении от зданий. Также следует избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций; не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям. Рекомендуется не выходить на водоемы области на плавательных средствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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