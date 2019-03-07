В Калининграде скрипач Михаил Казиник провел встречу с детьми-сиротами

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-07T19:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг 7 марта в Кафедральном соборе состоялось благотворительное мероприятие в рамках проекта «Я обнимаю Вас музыкой», на котором около 200 ребят из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приютов и из замещающих семей Калининградской области встретились со скрипачом, музыковедом, поэтом и педагогом Михаилом Казиником.

По замыслу автора проекта такие встречи призваны не только ознакомить детей с миром классической музыки, но и уберечь их от негатива, подарить вдохновение.

- Мы договорились устроить подобные встречи с детьми из детских домов, приютов и замещающих семей, потому что музыка – это в чистом виде любовь, – отметил Михаил Казиник. – Моя задача – духовно настроить человека на ту волну, на то излучение, которое исходит от творений искусства: поэзии, музыки, литературы. Всякое великое искусство – это передатчик, а человек, который не настроен на его частоту, – испорченный приемник. Поэтому я его ремонтирую.

Дети также прослушали произведения Рахманинова, Баха, Гайдна, Шумана, Брамса, Чайковского в исполнении самого Михаила Казиника. Аккомпанировали маэстро скрипач Борис Казиник и титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко.

ИСТОЧНИК KP.RU