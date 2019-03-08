МЧС рассылает калининградцам сообщения о штормовом ветре

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-08T12:20:27+03:00

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В Калининграде в пятницу, 8 марта объявлено штормовое предупреждение. Горожане стали получать смс-сообщения от МЧС с информацией об усилении ветра. По данным ведомства, в период с 18 до 20 часов его порывы могут достигать 25 м/с.

Как ранее сообщали в Калининградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Местным жителям советуют плотно закрыть окна и двери и не выходить из дома без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU