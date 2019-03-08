Калининградец похитил розовую сумочку у посетительницы кинотеатра

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-08T15:23:42+03:00

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В Калининграде полиция разыскивает мужчину, который подозревается в краже. Как сообщили в региональном управлении УМВД, инцидент произошел в холле кинотеатра «Киносфера» на улице Челнокова.

По предварительной информации, мужчина похитил у одной из посетительниц кинотеатра розовую сумочку. В ней находились денежные средства, банковские карты и гражданский паспорт.

На вид мужчине 30-35 лет, среднего телосложения, рост около 180 см. Был одет: куртка тёмного цвета, джинсы светлого цвета, синяя шапка, ботинки бежевого цвета.

Если вы узнали данного мужчину, просьба сообщить в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда по телефонам: 554-609, 554-506 (уголовный розыск), 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU