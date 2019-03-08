Калининградские энергетики переведены в режим полной готовности из-за штормового предупреждения

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-08T15:17:17+03:00

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В связи со штормовым предупреждением в Калининградской области энергетики переведены в режим повышенной готовности для ликвации возможных ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

— На случай аварийных отключений в готовность приведены резервные источники питания. Мобильные силы предприятия готовы в случае возникновения нештатных ситуаций в электросетевом комплексе оперативно приступить к ликвидации последствий, — заявили в компании

Кроме того, на время действия режима повышенной готовности приостановлены плановые ремонтные работы на подстанциях и линиях электропередачи. О нарушениях в работе электросетей можно оперативно сообщить по телефону «горячей линии»: 8 800 775 57 48 (звонок бесплатный).

Напомним, как сообщили в региональном управлении МЧС, в период с 18 до 20 часов порывы ветра могут достигать 25 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU