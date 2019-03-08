На Куршской косе штормовой ветер повалил дерево на «Мерседес»

СЕГОДНЯ 19:19 2019-03-08T19:22:27+03:00

Фото с места происшествия Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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На Куршской косе из-за сильного ветра дерево рухнуло на автомобиль «Мерседес». Об этом сообщили пользователи Сообщества автомобилистов Калининграда.

Как видно на фото, иномарка, за рулем которой находилась женщина, получила сильные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 25 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU