На Куршской косе штормовой ветер повалил дерево на «Мерседес»
Фото с места происшествияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На Куршской косе из-за сильного ветра дерево рухнуло на автомобиль «Мерседес». Об этом сообщили пользователи Сообщества автомобилистов Калининграда.
Как видно на фото, иномарка, за рулем которой находилась женщина, получила сильные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС, порывы ветра могут достигать 25 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU