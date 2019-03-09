В калининградском ТЦ у двух юношей отняли вещи и деньги

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-09T10:55:37+03:00

После обращения родителей потерпевших в полицию был задержан 19-летний преступник

Изменить размер текста: A A

Когда к двум 16-летним посетителям торгового центра на улице Театральной в Калининграде подошел парень на вид постарше и потребовал немедленно отдать ему наушники, куртку и деньги, юноши не осмелились перечить.

- Бог велел делиться! - ухмыляясь, бросил на прощание преступник и спокойно удалился с добычей.

В полицию по поводу данного инцидента обратились уже родители калининградцев, которым сыновья поведали о случившемся. Ориентировку с приметами подозреваемого разослали всем патрульно-постовым нарядам. Спустя некоторое время был задержан 19-летний житель города, сознавшийся, что в ТЦ был именно он. Вот только добычи при задержанном не оказалось: вещи успел подать, а деньги прогулять.

Начинающему уголовнику инкриминируют статью УК РФ "Вымогательство" с перспективой лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU