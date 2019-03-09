Постоялец гостиницы под Калининградом лишился мобильного телефона

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-09T11:48:24+03:00

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В полицию Гвардейска обратился постоялец одной из городских гостиниц. Мужчина заявил, что у него пропал мобильный телефон. А еще немного помявшись, сообщил, что это произошло после того, как к нему в номер явилась компания местных жителей. По ходу совместного распития спиртного гость города уснул, а когда пробудился, любимый гаджет куда-то исчез вместе с посетителями.

Куда именно - выяснили оперативники угрозыска, "вычислившие" одного из участников пресловутого пиршества. Ранее уже судимый 32-летний гвардеец сознался, что это именно он вытянул мобильник из кармана спавшего хозяина номера. Аппарат вор успел продать, а на вырученные деньги хорошо опохмелиться. И теперь покорно ожидает свой законный "пятерик" в местах лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU